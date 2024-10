Domani sera, alle 21,05, il Napoli ospiterà al San Paolo il Wolfsburg, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Per tutti i tifosi che andranno in trasferta, il club tedesco sul proprio sito internet ha scritto una serie di consigli per tenere alta la loro attenzione in una città in cui “bisogna stare attenti ai borseggiatori e ai semafori rossi”.

“Con un trucco qualcuno distrae il turista, urtandolo o sporcandogli i vestiti, e un complice lo deruba. Fare attenzione in particolare nei luoghi e sui mezzi pubblici". E nel vademecum si leggono consigli come "tenere borse e oggetti di valore stretti al corpo e le borse lontane dal lato strada per evitare furti da parte di chi guida scooter. Si consiglia di muoversi in gruppi numerosi e di non lasciare oggetti di valore nella macchina aperta".

Ovviamente le polemiche e le critiche nei confronti degli avvisi ai tifosi del club tedesco non sono certo mancante.