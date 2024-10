Solo il Coronavirus ha avuto il potere di separarli, per la prima volta, dopo 60 anni di matrimonio. Lui in quarantena e lei che lo guarda e lo saluta dietro il vetro di una finestra. La storia arriva dallo stato di Washington, Stati Uniti.

I protagonisti sono due anziani, Dorothy Campbell, 88 anni, e il marito Gene, 89, divisi per la prima volta in 60 anni di matrimonio dal nuovo virus. L'uomo è infatti stato contagiato e per questo si trova in isolamento presso la casa di cura Life Center di Kirkland, a pochi passi da Seattle, diventata epicentro dell'epidemia, dove sono state registrate sei delle dodici morti statunitensi, oltre a 18 casi positivi.