Ha vissuto in rifugio per 830 giorni, aspettando una famiglia che l'amasse e di cominciare una nuova vita in libertà e in compagnia, poi finalmente la cagnolina Sally è stata scelta e sembrava per lei l’inizio di un sogno che si avverava. Ma il sogno è durato purtroppo meno d 24 ore.

La triste notizia arriva dall'Arizona ed è stata riportata dalla giornalista Aurora Iberti su Repubblica, facendo il giro d'Italia e sconvolgendo chi ama gli animali.

Sally dopo meno di un giorno in quella che sembrava la sua nuova famiglia, è stata riportata al rifugio da dove era partita con una frase che suona come una terribile sentenza, "Un membro della famiglia è allergico". La dolcissima cagnolina anziana, secondo quanto raccontato dai volontari del rifugio, si è abbattuta e ha dimostrato rassegnazione e tristezza, come se ormai avesse perso le speranze, "Nulla finora è riuscito a sollevarle il morale - hanno riferito, come riportato su Repubblica -. Sally ha bisogno d'amore, e ne ha bisogno ora. Ha bisogno di una casa in cui il suo spirito non debba più combattere contro la solitudine".

Una vicenda straziante che spezza ul cuore e fa pensare a quante creature buone, innocenti e piene d'amore da offrire, come questa cagnolina, avrebbero bisogno di essere amate e protette.