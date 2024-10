La visita di Matteo Salvini nella città polacca di Przemysl, a una decina di chilometri dal confine con l’Ucraina, continua a far discutere. Il leader della Lega ha trovato il sindaco Wojciech Bakun non proprio ben disposto all’accoglienza.

Il sindaco polacco ha infatti mostrato a Salvini la maglia con sopra raffigurato Putin che il politico lombardo aveva indossato nel 2017 durante la sua visita a Mosca. “Ci sono situazioni in cui devi dire la verità dritta in faccia. Oggi si è verificata una situazione del genere” ha scritto il sindaco Wojciech Bakun in un lungo post sulla sua pagina facebook.

“Quando ho scoperto che anche il Senatore Matteo Salvini, in visita in Polonia, vuole visitare Przemysl, ho pensato che fosse una buona occasione per ricordare all'ex premier italiano il suo sostegno alle azioni di Putin in Ucraina! – ha continuato - Nel 2017, Matteo Salvini con la stessa identica maglietta si è fotografato sullo sfondo del Cremlino, riferendosi a Putin come suo amico e sostenendo l'annessione della Crimea. Così ho regalato al signor Salvini la stessa identica maglietta, chiedendogli di indossarla e visitare un centro umanitario o il confine con me. Volevo che vedesse con i suoi occhi a cosa ha portato il suo amico, e indirettamente anche LUI, come sostenitore di Putin. Da due settimane, ogni giorno io, centinaia di agenti, centinaia di volontari vediamo con i nostri occhi questo enorme danno finanziato da Putin e dalla sua gente! E ha concluso lapidario: “Nessun rispetto signor Salvini!”

Ma non è finita qui e, solo poche ore dopo, il sindaco polacco sempre sui social, ha pubblicato una serie di meme in lingua italiana che hanno spopolato sul web “Nessun rispetto per i fo****i cuccioli!” ha scritto.