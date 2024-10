Ha fatto discutere la scelta del sindaco di Padova, Massimo Bitonci, che nei giorni scorsi ha rifiutato di incontrare il Console marocchino che lo aveva invitato a parlare dei fedeli musulmani in città.

Oggi Bitonci ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la foto di un biglietto di carta intestato al Consiglio Regionale della Sardegna con scritto "Ho apprezzato il fatto che non abbia ricevuto il Console marocchino. Condivido le sue idee".

Autore del messaggio è Marcello Orrù, consigliere del Partito Sardo d'Azione, il cui nome non era stato reso noto dal sindaco della città veneta ma che è venuto allo scoperto dopo le parole del presidente del Consiglio Regionale sardo Gianfranco Ganau.

"Apprendiamo con stupore ed estremo sconcerto quanto appena pubblicato sulla pagina facebook del sindaco di Padova, Massimo Bitonci." ha scritto Ganau sulla sua pagina Facebook "È evidente che è stata impropriamente utilizzata della carta intestata del Consiglio regionale della Sardegna. Chiaramente - e credo sia necessario ed opportuno sottolinearlo – non esiste alcuna vicinanza al messaggio razzista contenuto sul biglietto da parte della presidenza e dell’intero consiglio regionale che ha dimostrato di avere ben chiari i concetti di solidarietà internazionale e di rispetto delle autorità. Il sindaco di Padova abbia il buon gusto di rivelare chi gli ha inviato il biglietto visto che ha scelto di pubblicarlo. Si vergogni chiunque lo abbia fatto!"

Pronta la replica di Orrù "Nessun utilizzo illegittimo e inappropriato della carta intestata del Consiglio Regionale. Sono stato io a scrivere e firmare, sottolineo firmare, il biglietto che ho voluto inviare all'amico e sindaco di Padova Massimo Bitonci per manifestargli vicinanza di idee e condivisione rispetto al gesto provocatorio da lui messo in atto nella sua città di non voler incontrare il console marocchino favorevole alla realizzazione di una moschea. Non è un biglietto razzista come qualcuno ha voluto far credere ma semplicemente un gesto di solidarietà ad un sindaco che stimo perché ogni giorno si impegna in prima linea per i problemi concreti dei cittadini"

Ancora Orrù "È stato un gesto certamente forte quello del sindaco di Padova, ma l'obiettivo era chiaro: dire no alle moschee nelle nostre città perché nei paesi islamici non solo i cristiani non possono costruire le chiese ma oggi nel mondo assistiamo ad una drammatica persecuzione nei confronti fronti dei cristiani. Oggi milioni e milioni di cristiani vengono cacciati dai loro paesi a causa della loro fede in Cristo. Centinaia e centinaia di morti ammazzati nei paesi islamici solo per essere cristiani. Qui non si tratta di razzismo. Siamo di fronte ad una cristianofobia senza precedenti. Dove è il rispetto per le religioni? Non ritengo giusta questa mancanza di reciprocità tra islam e cristianità nel mondo è per questo che ho scritto due righe di apprezzamento al sindaco Bitonci. Sono un Consigliere regionale e posso utilizzare per la mia attività la carta intestata del Consiglio Regionale, così come ho fatto in questo caso, naturalmente apponendovi la mia firma e assumendomi le mie responsabilità. Non mi permetterei mai di parlare a nome del Consiglio Regionale. Pertanto il presidente Ganau si rassereni, nessun giallo e nessun utilizzo della carta intestata del Consiglio regionale. Semplicemente ho voluto esprimere le mie idee come ho fatto sempre e come sempre farò in futuro, a difesa della nostra identit&agrav