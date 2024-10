Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha comunicato tramite un tweet di essere risultato positivo, insieme alla consorte Emine, a un test per il Covid dopo aver lamentato "sintomi lievi". "Chiediamo le vostre preghiere", ha scritto Erdogan, che resterà per una settimana nella sua residenza a Istanbul prima di sottoporsi a un nuovo tampone, come ha confermato un consigliere all'agenzia Dpa.

"Grazie a Dio stiamo superando la malattia", ha aggiunto il leader turco, vaccinato contro il Covid, precisando che sono stati contagiati dalla variante Omicron del virus. "Continueremo a lavorare da casa". Al presidente e alla consorte sono arrivati gli auguri di Kemal Kilicdaroglu, leader del principale partito di opposizione (il Chp), e di altri esponenti politici.

Stamani il presidente Erdogan ha partecipato in videoconferenza a un evento a Zonguldak. "Non siamo potuti venire - ha comunicato alla folla radunata nella città - a causa di raffreddore e raucedine".