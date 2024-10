Il conflitto russo-ucraino arriva al 31esimo giorno. Biden promette a Kiev ulteriori aiuti e sanzioni contro Putin, che definisce “un macellaio”.

Le autorità ucraine affermano che è stato respinto un tentativo di sbarco russo nella città paradisiaca Odessa, ma vicino a Leopoli sono state udite oggi 3 esplosioni.

Il premier giapponese Fumio Kishida, nel corso di una visita a Hiroshima con l'ambasciatore Usa, Rahm Emanuel, ha affermato che “sta diventando sempre più realistica l’ipotesi che la Russia utilizzi armi nucleari”, aggiungendo che "gli orrori delle armi nucleari non devono mai ripetersi",

"Viviamo in tempi senza precedenti in cui la Russia minaccia l'uso di armi nucleari, qualcosa che una volta era impensabile, persino indicibile", ha detto invece Emanuel, evidenziando che "la storia di Hiroshima ci insegna che è irragionevole per qualsiasi nazione fare una simile minaccia".