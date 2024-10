Dopo tre anni di dura battaglia il tumore è stato finalmente sconfitto. Il piccolo Noah, 6 anni, figlio del cantante Michael Bublé ha finalmente sconfitto il tumore contro il quale lottava da quando di anni ne aveva solo tre. «È lui il nostro supereroe», con queste parole il cantante e sua moglie, Luisana Lopilato, hanno annunciato la fine del calvario. Noah è stato dichiarato fuori pericolo dai medici e ufficialmente guarito dalla malattia. La famiglia sta facendo la quarantena in Canada. I genitori hanno dato la lieta notizia in un video.

Un momento molto tenero che ha fatto commuovere la rete, ma anche lo stesso Buble che aggiunge: «Noah è per noi motivo di ispirazione. Sapete cosa vuole fare da grande? Non vuole essere un attore e non vuole neppure cantare, vuole nuotare con gli squali». La notizia della malattia aveva sconvolto la famiglia, tanto da far fermare il cantante che aveva ammesso di essere sconvolto e di non riuscire a pensare al lavoro.