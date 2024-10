Papa Francesco, nonostante gli innumerevoli impegni, continua a seguire la sua squadra del cuore: il San Lorenzo, di cui possiede la tessera di socio, neo campione d’Argentina.

Il team di Buenos Aires è stata accolta dal Pontefice tifoso in Vaticano e per l’occasione la squadra ha portato in dono al Papa il trofeo vinto nel corso dell'ultimo campionato, la maglia ufficiale della squadra che nel retro presentava la scritta ''Francisco Campeon'' e, infine, i guanti del numero 1 della squadra.

Foto tratte dal sito Leggo.it (LaPresse)