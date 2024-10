Un "gesto di clemenza" per i detenuti. E' quello che chiede Papa Francesco in vista del Natale, nella lettera che in queste ore - secondo quanto riferisce 'Vatican news' - sta inviando a tutti i capi di Stato.

Francesco sollecita i leader mondiali nel periodo dell'Avvento a compiere un gesto simbolico "verso quei nostri fratelli e sorelle privati​​ della libertà che essi ritengano idonei a beneficiare di tale misura". E lo chiede "perché questo tempo segnato da tensioni, ingiustizie e conflitti - è la motivazione spiegata in una nota della Sala Stampa vaticana - possa aprirsi alla grazia che viene dal Signore".