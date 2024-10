Nel mondo

"Per favore uomini di mafia cambiate vita, smettete di fare il male. La vita che fate adesso non vi darà felicità, i soldi e il potere che avete sono insanguinati, non potrete portarlo nella prossima vita". Così Papa Francesco si è rivolto a quelli che ha definito "i grandi assenti" della veglia con i parenti delle vittime della mafia organizzata da Libera nella chiesa di San Gregorio VII a Roma.