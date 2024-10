Ha minacciato di chiedere il divorzio il giorno dopo le nozze. Come informa Leggo, una sposa si è talmente tanto offesa dal comportamento che il neo marito ha assunto il giorno delle nozze, da arrivare a questo punto.

La donna si è sfogata attraverso un post inviato alla rubrica di consigli Dear Prudence di Slat, spiegando che aveva preventivamente chiesto che non fossero fatti scherzi, e che lo sposo, essendo l'uomo che lei aveva scelto come compagno di vita, lo sapeva bene. Invece, al momento del taglio della torta, lui ha fatto proprio l'ultima cosa che lei avrebbe voluto, affondandole la faccia nella panna della torta nuziale e facendola restare malissimo.

“La mia unica regola ferrea era che non mi avrebbe sbattuta la torta in faccia al ricevimento. Essendo un uomo ragionevole che mi conosce bene, non l'ha fatto. Invece, mi ha afferrato per la nuca e mi ha spintonato”, ha detto la donna.

“Quindi me ne sono andata e il giorno dopo gli ho detto che avevamo finito. Tutti i parenti mi hanno detto che avevo esagerato, ma in realtà si è trattato di un gesto violento per me”, ha continuato la neo sposa, che ha spiegato anche di soffrire di claustrofobia da quando ha avuto un brutto incidente d'auto e che la faccia sulla torta le ha dato una bruttissima sensazione come se stesse rivivendo un momento simile.