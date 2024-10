Il morso di Suarez a Chiellini diventa un'occasione di marketing, ispirando diversi gadget che potrebbero spopolare in tutto il mondo.

In Cina, ad esempio, sono stati prodotti due diversi tipi di apribottiglie: in uno Suarez ha la maglia dell'Uruguay, nell’altro indossa quella del Liverpool, è tascabile e si può utilizzare come portachiavi.

In Svezia, invece, Oliver e Eva, casa produttrice di sex toys, ha utilizzato l'immagine di Suarez per un prodotto da applicare ai capezzoli, già in vendita al prezzo di circa 32 euro.

“Stiamo pensando di inviare direttamente a Suarez uno dei modelli che abbiamo prodotto, e spero che gli piaccia. Vorremmo che un gesto sbagliato come il suo possa essere riutilizzato per produrre piacere”, ha spiegato Tobias Lundqvist, direttore delle vendite dell'azienda.