Il leader nordcoreano Kim Jong-un potrebbe essere già morto. A sostenerlo è Francesco Sisci, sinologo, professore di politica internazionale all'Università di Pechino, in un riferimento alle notizie circolate nei giorni scorsi sul leader nordcoreano, che il 12 aprile sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito ad una crisi cardiaca.

Il docente dice che secondo le sue fonti Kim Yo Jong è morto qualche giorno fa e che per avere informazioni o l’annuncio ufficiale da Pyongyang potrebbero volerci giorni, ma anche mesi Intanto Seul - che nei giorni scorsi aveva detto di non aver rilevato alcun "segnale insolito" in arrivo da Pyongyang dopo la notizia sulle condizioni di salute di Kim - oggi ha parlato di "un aumento insolito" delle attività militari in Corea del Nord.

Il sinologo poi ha sottolineato che la situazione è delicata in quanto le frizioni tra Stati Uniti e Cina sono al punto più basso da decenni: 70 anni fa con la guerra di Corea cominciò la Guerra Fredda. Oggi è possibile che qui ricominci tutto.