E' partito tutto un tweet pubblicato dal generale Muhoozi Kainerugaba, comandante delle forze armate di terra dell'Uganda.

Il militare ha allegato una foto di Giorgia Meloni, sopra la quale si domanda: "Quanto mucche può valere il prossimo primo ministro italiano?". Quesito al quale risponde lui stesso: "Le darei subito 100 mucche della razza Ankole".

Il commento ha dato vita a una catena senza fine: centinaia di retweet, commenti e like. In un tweet successivo Kainerugaba, figlio dell'attuale autoproclamato presidente ugandese Yoweri Musuveni, chiarisce come il suo volesse essere un omaggio.

"Per i miei amici italiani, le mucche Ankole sono le più belle della terra. So che gli europei danno alle ragazze che amano i fiori: non l'ho mai capito. Nella nostra cultura a una ragazza si dà una mucca".

Sul web nel frattempo impazzano i meme e i fotomontaggi sulla vicenda: fra questi c'è anche chi ritrae la Meloni in veste di sposa, in groppa a una mucca Ankole.