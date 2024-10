Ha recentemente attirato l’attenzione il curioso caso del fiume Nilo. Infatti il fiume del continente africano è divenuto di una colorazione rossa, con acqua dall’aspetto spettrale che ricorda il colore del sangue. Tale episodio è riportato in una delle dieci piaghe bibliche d'Egitto, come narrato nelle profezie. Nello specifico, si fa riferimento alla prima piaga d'Egitto (delle dieci totali) presente nel libro dell'Esodo.

LA PROFEZIA - Dio, in base a quanto indicato sulla Bibbia, inviò Mosè e il fratello Aronne dal faraone d'Egitto per chiedergli di liberare gli ebrei dalla schiavitù, ma esso rifiutò. Dio decise quindi di scatenare le dieci piaghe sul popolo egizio e, la prima secondo il racconto, è rappresentata proprio dalla tramutazione dell'acqua del Nilo in sangue.

Ciò avrebbe causato la morte di tutti i pesci e degli altri abitanti del fiume, rendendo l'acqua non bevibile e condannando gli egizi a enormi sofferenze per fame e sete.

IL VIDEO – Proprio in questi giorni sono diventati virali alcuni video che mostrerebbero un fenomeno molto simile: le acque del fiume Nilo tinte di rosso. In molti hanno associato il fenomeno alla guerra tra Israele e Hamas in Palestina e quindi credono ad un possibile messaggio divino.

COSA DICE LA SCIENZA – In realtà la colorazione rossa dell'acqua è dovuta a cause scientifiche. Gli esperti, una volta visto il fenomeno, ha spiegato che si tratta di una fioritura significativa di alghe microscopiche che producono pigmenti rossi. Il processo può verificarsi in corsi d'acqua e nelle foci dei fiumi più inquinati da fertilizzanti a base di azoto e altri composti chimici. Insomma, nessuno collegamento con il sangue.