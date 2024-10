Nella citta cinese a oggi risulta un solo caso di contagio. Wuhan ha voglia di tornare alla normalità ma senza abbassare la guardia. Le autorità hanno deciso di far riprendere i matrimoni e da domani le coppie potranno convolare a nozze.

Questo stop era stato uno dei primi provvedimenti per evitare gli assembramenti e quando Pechino lo aveva preso aveva generato ironia e perplessità in noi italiani. A Wuhan è operativa da oggi la quarantena obbligatoria di 14 giorni e a proprie spese per tutti gli arrivi dall'estero.

Un altro segno che mostra come l’ex epicentro del virus ora abbia bisogno di difendersi dai possibili contagi di ritorno. La dimostrazione pratica che quando l’Italia, o una parte di essa, vincerà la sua battaglia con il contagio, ne comincerà un’altra per evitare un secondo picco.