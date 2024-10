Una storia degna dei film di Walt Disney quella del Golden Retriever che ammira il calare del sole. Alcuni video lo mostrano mentre va a sedersi in un determinato punto del giardino per guardare il tramonto….tutti i giorni. Video che hanno fatto il giro del mondo e commosso il web.

"Il mio cane si mette in questo esatto punto e guarda il tramonto ogni sera. Non so perché. Mi emoziona tanto" così ha dichiarato Katelyn Nassar (la mamma umana) parlando dell’inusuale abitudine del suo cane.

In una maniera semplice il dolcissimo Golden Retriever ci invita a riflettere e ad assaporare momenti che ormai per noi passano del tutto inosservati.

Adesso molti passanti incantati dalla meraviglia con cui il cagnolino osserva il calare del sole, con un cuscino per terra si mettono accanto a lui, dedicando finalmente un momento delle loro frenetiche giornate a rilassarsi e a godersi le meraviglie della natura.