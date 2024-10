Importante tappa estera per i Zenias. Sabato 11 novembre, infatti, il gruppo di Sarule terrà un concerto presso il circolo dei sardi a Hornu, in Belgio, per la festa dell'Associazione culturale del Borinage. Teatro dell'esibizione sarà la sala "Space Fontaine".

Assieme a loro avrà modo di esibirsi anche il cantante di Ploaghe Soleandro. La formazione musicale, nata nel 2009, è composta dalla voce di Manuela Bande, dal chitarrista Salvatore Deriu, dall'organettista Peppino Bande, dal batterista Giuseppe Tedde e dal bassista Tore Falchi.

Gli stessi sono stati i protagonisti del videoclip "Su Ballu e su Macchine", nato grazie alla collaborazione con Elio e le Storie Tese.