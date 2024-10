È stato un vero successo per l’AdSP quello andato in scena al Seatrade Cruise Global, evento fieristico mondiale dedicato all’industria delle crociere, nella rinnovata cornice del Congress Center di Miami, all’interno del padiglione di Assoporti, inaugurato dal nuovo Console Italiano a Miami, Cristiano Musillo.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, rappresentata dal Presidente Massimo Deiana e dalla Responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, ha messo in mostra gli scali sardi e le strategie di potenziamento di un settore che, per l’anno in corso, punta a mantenere un volume di traffico che si attesta attorno al mezzo milione di passeggeri.

Durante la tre giorni di seminari dedicati all’analisi del settore ed incontri di business con i principali attori del sistema, l’Ente ha annunciato il conferimento alla società Risposte e Turismo di uno studio sugli scenari e sulle strategie da intraprendere per incrementare la domanda di imbarco e sbarco dai porti della Sardegna e stimolare le compagnie ad inserire più scali di competenza all’interno di uno stesso itinerario.

In tema di crescita, Cagliari Cruise Terminal ha rivelato agli armatori e agli agenti generali del settore il progetto di ampliamento del terminal crociere del Molo Rinascita. Investimento che avrà come obiettivo quello di potenziare i servizi ai crocieristi in transito ma, soprattutto, a quelli in imbarco e sbarco dal porto del capoluogo sardo.

Grazie al protocollo d’intesa stipulato Assoporti e Medcruise, i porti sardi, infatti, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra Assoporti e Medcruise, saranno impegnati nel lavoro di scambio di informazioni statistiche, armonizzazione delle buone pratiche e miglioramento delle facilities degli scali, un atra tutte il sostegno all’utilizzo del GNL per l’abbattimento delle emissioni. Un passo necessario per rendere sempre più attrattiva e competitiva una destinazione che, secondo i dati presentati da Clia a Miami, è seconda solo ai Caraibi.

“Anche l’appuntamento 2019 col Seatrade Cruise Global è stato un successo per i nostri scali di sistema – ha spiegato Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – definiti, come ben sintetizzato nel nostro slogan, “porte verso un sogno”. Nel corso di questa edizione abbiamo presentato la nostra offerta, unica nello scenario mediterraneo, che può contare su più porti ed escursioni emozionanti e mai ripetitive, quindi, per garantire il cosiddetto “interporting” ossia più toccate di una nave su una stessa destinazione, nell’ambito di un unico itinerario. Proprio a tale proposito, abbiamo posto le basi con la tedesca FTI Cruises per un pacchetto che prevedrà il primo periplo della Sardegna con scali in tutti i nostri porti. Un’iniziativa che apre ad uno scenario inedito e di successo per il lavoro finora svolto”.

“Grazie allo studio commissionato a Risposte e Turismo – ha concluso – cercheremo di affinare e consolidare la nostra strategia di attrazione di nuove compagnie, affiancandola, nel contempo, con importanti miglioramenti infrastrutturali, come l’ampliamento del terminal del Molo Rinascita, l’introduzione di nuovi servizi ai passeggeri su Oristano ed interventi di approfondimento dei fondali e sistemazione delle banchine ad Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci”.