Prima il malore poi la corsa in ospedale. Infine l’annuncio da parte dei medici: Gladys Rodríguez Duarte, 50enne di Coronel Oviedo, in Paraguay era morta. Secondo i dottori la donna era stata stroncata dal cancro alle ovaie. Mentre la famiglia era sotto choc e piangeva, la donna si era svegliata ma dentro il sacco di plastica delle onoranze funebre nell’obitorio dell’ospedale di San Fernando che avrebbe dovuto preparare la salma per il funerale.

Gli addetti dell’agenzia quando sono andati a recuperare il corpo della donna hanno notato che il sacco si muoveva Mentre uno di loro cercava di assistere quella donna, per fortuna non ancora del tutto cosciente, i colleghi hanno chiamato i soccorsi e ora la mamma è ricoverata in un altro ospedale: le sue condizioni sono stabili.