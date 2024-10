“Un piano elaborato dei russi per invadere presto la Moldavia e ripetere uno scenario Donbass” è ciò che riportano i media di Kiev.

“Alcuni indicatori" segnalerebbero un attacco nel prossimo futuro all'ex stato sovietico che conta solo 3.250 soldati nel suo esercito, suggeriscono fonti dell'intelligence ucraina citate dal Suspiline.

“Un’attività sospetta” si starebbe già osservando nell'aeroporto di Tiraspol, i russi potrebbero tentare di trasferire le truppe su aerei ed elicotteri in decollo dalla Crimea occupata, e contemporaneamente, nella capitale moldava Chisinau verrebbero organizzate proteste e rivolte.



Tali informazioni, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform, non sarebbero però in linea con le valutazioni dell'Intelligence occidentale, secondo cui la Russia non avrebbe capacità sufficienti per completare in sicurezza questa rotta senza rischiare che i suoi velivoli vengano abbattuti dalla difesa aerea ucraina nella regione di Odessa.