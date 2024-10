Il risveglio, la mattina, è sempre traumatico un po’ per tutti e uno scorretto uso della sveglia può causare veri e propri problemi alla salute. L'Huffington Post U.S. ha pubblicato i 5 errori che commettiamo prima delle 10 di mattina fornendo anche qualche buon consiglio per un risveglio meno traumatico per il nostro corpo.

1) SALTI DAL LETTO APPENA SVEGLIA

Salti letteralmente dal letto pronta ad affrontare la giornata? Appena tocchi il pavimento inizi a correre? Il problema di questo tipo di risveglio è che chiedi troppo ai tuoi muscoli, dopo una notte che sono stati a riposo nella stessa posizione. Robert Oexman, esperto del sonno e direttore del “Sleep to Live Institute”, afferma che muoversi subito (e troppo velocemente) può causare dolori alla schiena.

Un'altra ragione per iniziare la giornata lentamente è questa: alzandoci bruscamente, possiamo avere la sensazione di svenire. Questo effetto si chiama "ipertensione ortostatica" e consiste in un brusco calo della pressione sanguigna in seguito all'improvviso passaggio dalla posizione seduta o sdraiata (clinostatismo) a quella eretta (ortostatismo). Ne soffrono soprattutto le donne e sono loro, dunque, a dover fare più attenzione.

Prova a fare così: Prima di fiondarti nella doccia, raccogli le ginocchia al petto (una alla volta, e poi tutte e due insieme). Questo ti aiuterà a rimettere in moto la circolazione.

2) TI VESTI AL BUIO

La luce spenta può aiutarti a farti addormentare. Ma la mattina i suoi effetti sul tuo risveglio sono negativi. Vestirsi senza aprire la finestra e far entrare i raggi solari, è poco consigliabile. Per iniziare la giornata con il piede giusto e per sistemare il tuo orologio biologico, hai bisogno di luce. Alcuni ricercatori della “Northwestern University Feinberg School of Medicine” hanno dimostrato che la luce influisce anche sul tuo peso.

3) ASPETTI IL POMERIGGIO PER CONCEDERTI UNA PAUSA

Molti sono abituati a lavorare duramente, concedendosi una pausa solo all'ora di pranzo o intorno alle 3 del pomeriggio, quando le energie si affievoliscono. Ma un recente studio dell'università del Minnesota dimostra che alcuni "eventi positivi" (come una telefonata, una pausa etc) aiutano ad affrontare al meglio la giornata. E non serve aspettare il pomeriggio per goderseli.

4) IMPOSTI LA TUA SVEGLIA ALLE 6.47 DEL MATTINO

Hai capito l'arcano della sveglia: spingendo il tasto "riavvia", hai 10 minuti in più per dormire più 3 minuti per uscire dal letto. Ma dormire in modo intermittente può innervosirti e rendere più difficile addormentarti la sera.

Prova a fare così: Alzati quando suona la sveglia, non 10-20 minuti dopo. Semplice.