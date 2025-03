I voli all'aeroporto di Heathrow "sono ripresi dopo l'interruzione di corrente di ieri", si legge sul sito ufficiale dello scalo londinese.

"Se dovete partire oggi, vi consigliamo di contattare comunque la vostra compagnia aerea per le ultime informazioni sul volo prima di andare all'aeroporto - prosegue il messaggio -. Ci scusiamo per l'interruzione e apprezziamo la vostra pazienza mentre le operazioni tornano alla normalità".

Il primo volo dopo l'incendio che ha causato il blackout è decollato nella notte. Dall'aeroporto di Fiumicino, tra le 8:15 e le 8:35, sono partiti regolarmente i primi due voli British Airways diretti a Londra Heathrow. Anche gli altri sei voli della compagnia previsti in giornata risultano operativi, così come quelli in arrivo, segnando il ritorno alla normalità del traffico aereo.