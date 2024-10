E’ diventato una star il piccolo “Narvalo”, il cagnolino nato con una coda sulla fronte.

Sui social, dove la sua foto è diventata virale nel giro di poche ora, è stato ribattezzato il cane unicorno. Il cucciolo era stato abbandonato sulla strada dai suoi proprietari, è stato salvato dai volontari della Mac's Mission di Jackson, cittadina statunitense del Mississippi.

“La coda in più non è collegata a nulla e non ha altro uso se non quello di renderlo il cucciolo più adorabile di sempre”, hanno detto gli stessi volontari.

IL VIDEO