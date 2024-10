Fortissime fitte alla pancia l'hanno spinta ad andare di corsa nel bagno della sua abitazione, dove ha messo al mondo un neonato che purtroppo è morto poco dopo. Una storia drammatica e quasi incredibile che arriva da Portogallo e ha come protagonista una ragazzina di soli 16 anni.

La tristissima vicenda, riportata da Fanpage, è accaduta lo scorso giovedì alle 10 nell’abitazione dell’adolescente mentre si trovava con la sorella, colei che ha chiesto aiuto appena ha scoperto cosa stesse accadendo, in particolare dopo le urla della 16enne provenienti dal bagno,



Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che per il neonato non hanno potuto fare nulla. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, il piccolo era già deceduto per un arresto cardiorespiratorio. La ragazzina è stata soccorsa dai sanitari e portata d'urgenza con un'ambulanza all'ospedale dove è stata ricoverata in stato di shock.



Intanto sono scattate le indagini della polizia che vuole fare luce sulla drammatica vicenda per stabilire se la ragazza abbia o meno responsabilità penali. Per questo sarà necessaria l’autopsia sul corpicino del neonato, già trasferito all'istituto di medicina legale di Porto.

Secondo gli investigatori, la giovane afferma di non sapere assolutamente di essere incinta.