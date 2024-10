"Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Vladimir Putin è più isolato che mai e pagherà il prezzo per quello che ha fatto". Così il presidente americano Joe Biden parla del leader del Cremlino nel suo discorso sullo stato dell'Unione, sottolineando come la storia abbia insegnato "la lezione che se i dittatori non pagano il prezzo per la loro aggressione causano ulteriore caos". "Sei giorni fa, la Russia di Vladimir Putin ha cercato di scuotere le fondamenta del mondo libero, pensando di poterlo piegare alle sue minacce. Ma aveva fatto male i suoi calcoli", ha detto Biden.

"Putin pensava di travolgere l'Ucraina, ma se l'è vista con gli ucraini. Dal presidente Zelensky, a ogni ucraino, il loro essere senza paura, il loro coraggio, hanno ispirato il mondo. Anche gli Stati Uniti - aggiunge Biden - chiuderanno lo spazio aereo ai voli russi. Ci uniamo ai nostri alleati nel chiudere lo spazio aereo a tutti i voli russi, isolando ulteriormente la Russia".

"Membri dell'Unione Europea, tra i quali la Francia, la Germania, l'Italia, insieme a Paesi come il Regno Unito, il Canada, il Giappone, la Corea, l'Australia, la Nuova Zelanda e molti altri, persino la Svizzera, stanno punendo la Russia e sostenendo il popolo dell'Ucraina", ha continuato Biden.

Ricordando poi che sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea stanno rivolgendo l'attenzione sugli oligarchi russi, sequestrando i loro beni in giro per il mondo, compresi gli yacht, ha aggiunto: "Questa notte agli oligarchi russi ed ai leader corrotto che ottengono miliardi di dollari dal regime violento dico basta, veramente, stiamo occupandoci di voi".