I leader europei si sono riuniti, oggi, a Monaco di Baviera, per la conferenza sulla sicurezza che anticipa la riunione dei ministri degli Esteri del G7. Presenti all'incontro i ministri degli Esteri di Giappone, Germania, Italia, Canada, Francia, Stati Uniti e Regno Unito. L’Italia è rappresentata dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Argomento principale della riunione è il conflitto in Ucraina, sul quale è intervenuta anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha sottolineato quanto sia “necessario fare pressione per fare in modo che i piani imperialistici di Putin e della Russia falliscano e che l’Ucraina vinca”. “Dobbiamo chiarire al mondo che i piani imperialistici di Putin sono assolutamente inaccettabili. Non accetteremo mai questa guerra imperialista - ha proseguito von der Leyen, aggiungendo che - non accetteremo che Putin calpesti il diritto internazionale. Non accetteremo che possano essere inviati carri armati per invadere un Paese vicino”.

"Assolutamente, dobbiamo raddoppiare e dobbiamo continuare il massiccio sostegno all'Ucraina che è necessario, questo è un obiettivo", ha affermato poi la presidente della Commissione Europea.