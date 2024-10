“In Italia è in corso, ora, mentre tu leggi questo articolo, un colpo di Stato, non puoi più far finta di nulla. Non è il primo, potrebbe essere l'ultimo.”

Così ha scritto ieri Beppe Grillo nel suo blog.

Parole, queste, che non sono passate inosservate. Ironicamente Matteo Renzi scrive, in risposta, sul suo profilo Twitter: “Ha detto Beppe Grillo che è in corso un colpo di Stato. Mi pare sia il tredicesimo dall’inizio del 2014. Fate attenzione, mi raccomando”.

I commenti al post non sono certo mancati. Qualcuno scrive: "Per farne uno in Italia, servirebbe che ci fosse uno Stato. Ad oggi non pervenuto". E ancora: "Nonostante milioni di voti, Grillo è ancora un comico".