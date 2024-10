Greta Thunberg dedica lo sciopero per il clima di questo venerdì alla "solidarietà con i palestinesi e Gaza". "Il mondo deve alzare la voce e sollecitare un cessate il fuoco immediato, giustizia e libertà per i palestinesi e per tutti i civili coinvolti", ha scritto in un tweet la giovane attivista svedese per il clima.

Nella foto allegata al tweet, Greta, mostra un cartello son la scritta 'Sostegno a Gaza', e accanto a lei altre tre attiviste con cartelli e una bandiera della Palestina. Tra loro, a quanto di evince da uno dei messaggi, anche una giovane ebrea. La scritta sul cartello della ragazza accanto a Greta recita infatti: "Questa ebrea è schierata per la Palestina".

"Chiunque in futuro si identificherà con Greta Thunberg sarà, a mio avviso, un sostenitore del terrorismo", afferma il portavoce dell'esercito israeliano, Arye Sharuz Shalicar.

Per il portavoce dell'esercito israeliano, interpellato dal sito americano, "quello che Greta sta facendo, cioè mostrare solidarietà ora a Gaza senza dire una parola sul massacro degli israeliani, mostra che non è veramente a sostegno dei palestinesi, ma sta mettendo il terrorismo dei palestinesi, di Hamas e della Jihad Islamica sotto il tavolo, come se non esistesse".