"Oggi finisco la scuola superiore, il che significa che non potrò più fare scioperi scolastici per il clima. Quindi questo è il mio ultimo sciopero scolastico". Lo fa sapere la giovane attivista svedese Greta Thunberg.

La ventenne da tempo era protagonista negli scioperi contro il clima. Adesso, fresca di maturità, annuncia su Twitter la fine delle iniziative.

Iniziative che non si placcheranno in altri contesti, perché, come fatto sapere dalla stessa fondatrice del movimento Fridays for Future, prenderà parte ad altre forme di manifestazione il venerdì.

Foto Instagram Greta Thunberg