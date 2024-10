“Mio nonno Olof Thunberg è morto. Stava per compiere 95 anni. Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto. Ci mancherà terribilmente”. Così Greta Thunberg, con un post su Twitter, ha annunciato la morte del nonno postando anche una foto di loro due insieme.

L'attivista svedese in questi giorni è a Londra per incontrare l'attivista pachistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai. "È l'unica amica per cui salterei la scuola", ha scritto su Twitter Malala, condividendo una foto nella quale compaiono insieme su una panchina del parco. Thunberg da parte sua ha pubblicato due foto dell'incontro sui social: "Oggi ho incontrato il mio modello. Che altro posso dire?".