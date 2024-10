Greta Thunberg “lascia” la scuola per un anno: proseguirà ad oltranza la sua lotta per il clima. A costo di sacrificare la scuola, la giovane insieme alla sua famiglia, vuole dedicarsi al meglio alla sua battaglia nella difesa del clima: resterà dunque lontana dai banchi di scuola e si concentrerà sulla campagna internazionale a difesa dell'ambiente di cui in questi mesi è diventata il simbolo.

Lo hanno detto all'agenzia di stampa Dpa fonti vicine all'attivista svedese 16enne, secondo cui Greta sarà a settembre a New York al summit sul clima, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, e poi alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite prevista in Cile a dicembre. Secondo le fonti, alla fine di quest'anno scolastico Greta - promotrice di "Fridays for future", gli scioperi degli studenti contro i cambiamenti climatici - prenderà una pausa per concentrarsi a tempo pieno sulla sua campagna.

Nei giorni scorsi, al quotidiano svedese Dagens Nyheter aveva detto: «Il 2020 è l'anno in cui dobbiamo far scendere verso il basso al curva delle emissioni se vogliamo mantenere il riscaldamento globale tra 1,5 e 2 gradi celsius». (fonte Il Messaggero)