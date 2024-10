Niente più bicchierini di alcolici per la regina Elisabetta, a cominciare dall'amato Martini che da una vita ama sorseggiare a fine giornata. E' quanto "ordinato" dai medici di corte, secondo l'ultimo gossip diffuso da Vanity Fair nei giorni scorsi

La raccomandazione dei dottori per tutelare la salute della sovrana ormai 95enne in vista di una stagione piena di rinnovati impegni pubblici post emergenza Covid.

"Le è stato detto di rinunciare a bere il suo bicchierino serale, che di solito è un Martini", ha scritto la giornalista Nicholl citando la testimonianza di presunti "amici" di casa Windsor. "In realtà non è un gran problema poiché (la regina) non è certo una gran bevitrice. Ma mi sembra un filo ingiusto che, a questo stadio della sua vita, ella debba rinunciare a uno dei suoi pochi piaceri".

Dopotutto la madre di Elisabetta, morta a quasi 102 anni nel 2002, pare abbia continuato a gustare i suoi cocktail preferiti, gin tonic fra tutti, fin quasi alla fine dei propri giorni.