Liz Truss è la nuova premier britannica. L'attuale ministra degli Esteri è stata eletta alla guida del partito Tory e di conseguenza prenderà il posto di Boris Johnson alla guida del governo britannico. Truss ha raccolto oltre 80mila preferenze, distanziando di circa 20mila voti il suo sfidante al ballottaggio delle primarie, l'ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak. . "Onorata di essere stata eletta leader del Partito conservatore. Grazie per aver riposto in me la vostra fiducia per guidare il nostro grande Paese - scrive postando una foto tra i sostenitori - Agirò con coraggio per far sì che tutti noi superiamo questi momenti difficili, per far crescere la nostra economia e liberare il potenziale del Regno Unito", ha scritto su Twitter.

Nel discorso tenuto subito dopo l'annuncio della sua vittoria, Truss ha ringraziato il primo ministro uscente Boris Johnson. "Boris - ha dichiarato - hai fatto la Brexit, hai schiantato Jeremy Corbyn, hai attuato il vaccino, hai tenuto testa a Vladimir Putin e hai suscitato ammirazione da Kiev a Carlisle".

Quindi ha annunciato le priorità del suo governo: "Realizzerò un piano coraggioso per tagliare le tasse e far crescere la nostra economia" e "risponderò alla crisi energetica, occupandomi delle bollette delle persone, ma anche affrontando i problemi a lungo termine che abbiamo sull'approvvigionamento energetico".