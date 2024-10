Un gommone è affondato al largo della Libia, causando la morte di almeno 61 persone. I migranti di origine subsahariana erano partiti circa due giorni fa da Zwara. Al momento si registrano 25 sopravvissuti al naufragio.

"61 migranti, tra cui donne e bambini, sono annegati", riferisce su X l'Organizzazione internazionale per i migranti in Libia. "Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione con a bordo circa 86 persone è partita dalle coste libiche da Zwara. Il Mediterraneo centrale continua ad essere una delle rotte migratorie più pericolose del mondo".

"Sono oltre 2.250 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo Centrale quest'anno - ricorda Flavio di Giacomo, portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) su X -. Un numero drammatico che purtroppo dimostra che non si fa abbastanza per salvare vite in mare".

I superstiti sono stati soccorsi dal rimorchiatore Vos Triton e sbarcati a Tripoli.