C’è anche la giornalista sassarese Emanuela Pala, 38 anni, tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e arrestati dalla marina israeliana mentre tentavano di raggiungere Gaza per consegnare aiuti umanitari.

L’inviata del programma di La7 Piazzapulita è stata trasferita, insieme agli altri membri dell’equipaggio, nel grande istituto detentivo di Ketziot, nel deserto del Negev.

Emanuela Pala era salpata nei giorni scorsi da Catania e stava documentando passo dopo passo la traversata con reportage, collegamenti e aggiornamenti social. L’ultima puntata di Piazzapulita aveva trasmesso il servizio che raccontava le ore immediatamente precedenti all’abbordaggio. Da quel momento non sono più arrivate comunicazioni dirette.