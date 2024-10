Prendete carta e penna e segnate questo nome: "Entropy Quintet". E' una formazione musicale nata di recente a Sassari, composta da giovani venuti fuori dal Conservatorio cittadino intitolato a Luigi Canepa. Un quintetto che trova nel jazz un collante formidabile e che dopo pochi mesi di attività ha già scritto il proprio nome nell'albo d'oro di una delle rassegne internazionali più prestigiose in ambito jazzistico.

Protagonisti di questo interessante progetto musicale sono Marco Maltalenti(tromba), 34enne di Oschiri, Paolo Corda (chitarra), 26enne di San Teodoro, Marco Bande (pianoforte), 27enne di Sarule, Edoardo Meledina(contrabasso), 32enne di Ozieri, e Jacopo Careddu (batteria), 30enne di Sassari. Sono loro i vincitori della tredicesima edizione della Bucharest International Jazz Competition.

La prestigiosa kermesse svoltasi nella capitale della Romania ha visto la partecipazione di ben 16 gruppi provenienti da 13 Paesi: Australia, Azerbaijan, Bulgaria, Italia, Francia, Germania, Giappone, Lussemburgo, Polonia, Russia, Turchia, USA e Ucraina.

L'Entropy Quintet è stato selezionato dalla giuria della rassegna, superando con l'interpretazione di brani inediti ognuna delle fasi preliminari alla finalissima che li ha visti trionfare sul palco del Odeon Theatre il 18 maggio. Un grande successo per la formazione sarda, un progetto che mette assieme artisti provenienti da diverse realtà e con differenti percorsi alle spalle, uniti dalla passione per la musica jazz che ora potrebbe aprire loro scenari imprevedibili.

Per ora, il quintetto, pensa all'incisione di un disco e al mini tour previsto per la fine dell'anno nell'Est Europa. I confini del mondo si aprono a una nuova affascinante realtà del panorama musicale isolano che ha già fatto parlare di sé in giro per il mondo. Il sogno è iniziato.