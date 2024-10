E' stato presentato in questi giorni il bozzetto della divisa formale che la Nazionale italiana di calcio indosserà durante la spedizione di questa estate in Brasile.

La firma è di Dolce & Gabbana, saranno i due celebri stilisti lombardi a confezionare gli abiti per i ragazzi di Prandelli che giocheranno la Coppa del Mondo. L'abito, un tre pezzi con fit Martini realizzato in fresco di lana blu navy, si comporrà di una giacca a due bottoni con revers a punta di lancia, una camicia bianca a polso smussato e con bottoni in madreperla. Le scarpe stringate e la cintura sono in pelle di vitello nera mentre la cravatta sarà resa particolare da un tricolore che la attraverserà in verticale.