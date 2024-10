Morire per aver bevuto una quantità eccessiva di acqua: succede anche questo. Protagonista della tragedia che vi racconteremo è la californiana Jennifer Strange, mamma 28enne di 3 figli che nel 2007 perse la vita a causa della troppa acqua ingerita in poco tempo.

LA VICENDA. A Sacramento, in California, venne indetto un concorso radiofonico in cui il vincitore (o la vincitrice) avrebbe dovuto ingurgitare almeno 2 litri di acqua in 15 minuti senza andare in bagno. L’appetibile premio era una console Nintendo, quindi Jennifer, volendo fare un grande regalo ai suoi figli, non esitò a partecipare.

Non vinse la gara e, cosa ancora peggiore, se ne tornò a casa con un forte mal di testa. Poche ore dopo, la tragedia: Jennifer morì nella sua abitazione. Il medico legale affermò che a ucciderla fu proprio la quantità eccessiva di acqua in poche ore.

Ma com’è possibile che l’acqua, fonte di vita, ci uccida? Eppure la frase “Bevete più acqua, idratatevi, l’acqua depura!” è quella che maggiormente ci sentiamo dire d’estate con il caldo, ma anche tutto il resto dell’anno da medici, nutrizionisti, personal trainer: facciamo chiarezza.

L’INTOSSICAZIONE DA ACQUA. Come informa La Gazzetta attraverso un approfondito articolo scientifico, bere troppa acqua potrebbe causare al corpo una vera e propria intossicazione, che si verifica quando i reni, che controllano la quantità di acqua, sali e altri soluti attraverso il sangue, non riescono a eliminarla nel lasso di tempo in cui dovrebbero e il sangue si riempie così di acqua.

L’acqua in eccesso viene attirata nelle regioni del corpo in cui la concentrazione di sale è maggiore, lasciando il sangue ed entrando nelle cellule, che assorbono l’acqua e si gonfiano come palloncini.

Le cellule di muscoli e grasso hanno spazio per poterlo fare, mentre quelle dei neuroni no, perché devono convivere nel cranio con sangue e liquido cerebrospinale, quindi se si gonfiano possono insorgere problemi anche molto gravi come convulsioni, coma, arresto respiratorio, ernia del tronco cerebrale e morte.

L’intossicazione da acqua non dipende solo da quanta acqua si ingerisce ma anche dal tempo in qui avviene quest’assunzione.

Come informa La Gazzetta, un rene sano a riposo può espellere da 800 a 1.000 millilitri di acqua e quindi possiamo bere acqua a una velocità compresa tra 800 e 1.000 millilitri all'ora, senza immagazzinarne in eccesso (fonte: Scientific American).

QUANTA ACQUA ASSUMERE. Ma allora quanta acqua dobbiamo assumere al giorno? In media, gli adulti hanno bisogno di bere da 2,7 a 3,7 litri di liquidi da acqua , altre bevande e cibi al giorno, ma gli esperti consigliano di ascoltare la sete del corpo, se si è in buona salute.

Ovviamente, condizioni come patologie o particolari attività fisiche andrebbero analizzate in ambito medico singolarmente, in quanto questo articolo ha il solo scopo di informare sulla vicenda e riportare dati scientifici estrapolati da un articolo scientifico (La Gazzetta).