E' morto a Bali, ucciso da un fulmine, l'ex giocatore della Torres Denis Andrè Dasoul. Il 34enne belga, nato a Liegi, giocava nel ruolo di centrocampista e vestì la maglia rossoblu nella stagione 2010-2011.

Il 4 novembre scorso faceva surf nel mare di Bali quando è stato centrato in pieno da un fulmine, inutili i soccorsi. In Italia aveva esordito nel Perugia per poi giocare anche con Foggia, Este, Bolzano e Jesolo.