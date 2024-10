“Katya aveva molti sogni e sono sicura che avrebbe avuto una vita fantastica davanti a lei. Ma non potrà mai più esibirsi. È morta. È morta solo perché era sulla strada dell'esercito russo che vuole ridurre in cenere questa eroica città di Mariupol. La sua allenatrice della foto è sopravvissuta e non riesco a immaginare i suoi sentimenti in questo momento”. Lo scrive su Instagram Lidia Vynogradna, giudice di ginnastica ritmica.

Secondo il sito d'informazione ucraino “Hromadske” la ragazza è morta in seguito a un bombardamento avvenuto nella giornata di martedì che ha raso al suolo la sua abitazione a Mariupol. Anche il padre è morto, mentre la madre e il fratello si sono miracolosamente salvati.

“Non avrà nemmeno una piccola bara o una tomba. Ho solo l'immagine nella mia testa di una ragazza che viene seppellita in un sacchetto di plastica in un cortile. Questo è l'unico modo in cui le persone possono essere sepolte ora lì. Riesci a immaginare che ciò accada nel 21° secolo?”, continua Lidia Vynogradna.

“Fin dal primo giorno - si legge ancora nel post - la mia più grande intenzione era quella di salvare il maggior numero possibile di bambini da questo orrore. Ero orgogliosa di me stessa di esserne riuscita ad aiutare così tanti. Ma ora piango per non aver potuto aiutare questa bambina. Sento di aver fallito”.

“In Russia ci sono o orchi o zombi, non sono umani, ma noi, persone normali? Politici? Come potremmo semplicemente rendere tutto possibile? Come potremmo portare questo mondo a far morire Katya solo perché è nata in un paese non NATO con un vicino pazzo sbagliato? Qual è stata la sua colpa? Ci sono persone appena sepolte vive, centinaia se non migliaia che non possono uscire dai rifugi sotterranei. Voglio solo che gli atleti russi vedano questa foto e capiscano che questa è la realtà che sta accadendo. Non possono competere e Katya non può vivere”, conclude il giudice di ginnastica ritmica.