Jasleen, 6 chili e 110 grammi per 57,5 cm, è nata a Lipsia lo scorso 26 luglio con un parto naturale. La mamma è una ragazza ventenne che alla 24esima settimana di gravidanza si è vista diagnosticare un caso di diabete gestazionale.E sarebbe proprio questa la causa delle dimensioni della neonata. La giovane è in buone condizioni di salute. La piccola è sotto osservazione nel reparto di terapia neonatale. La piccola Jasleen è entrata ufficialmente nel Guinness dei primati come il neonato più pesante partorito in Germania. Detiene, inoltre, un record mondiale: mai un bambino di queste dimensioni è stato partorito in modo naturale.

Foto tratte da Metro.co.uk