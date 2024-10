Il Ministero della Salute tedesco ha inaugurato una pagina web dedicata ai migranti ai quali viene offerto un vero e proprio "manuale del sesso".

La pagina si chiama Zanzu, my body in words and images e le sue sezioni, accompagnate da note e illustrazioni esplicite, guidano gli stranieri, come recita il sito, "dando consigli di sesso e di sessualità ai migranti che non hanno ancora vissuto in Germania per molto tempo". Una sorta di vademecum virtuale, un libretto delle istruzioni che avrebbe la pretesa di insegnare a uomini e donne provenienti da Paesi diversi come rapportarsi coi tedeschi di entrambi i sessi.

Un'iniziativa che fa discutere dividendo l'opinione pubblica. La pagina, disponibile in 12 lingue, è divisa in sei sezioni.

Per prima cosa, il sito, spiega che pratiche come il delitto d'onore, le mutilazioni sessuali e lo stupro sono illegali in Europa. Poi vi è uno spazio dedicato all'omosessulità, che spiega come in Europa esistano nuclei familiari composti da persone dello stesso sesso. Per finire, una sezione apposita, offre agli stranieri consigli dettagliati su come rapportarsi sessualmente con uomini e donne tedesche. Il tutto corredato di disegni rappresentanti uomini e donne di colore impegnati in pratiche sessuali con uomini e donne dalla pelle chiara e i capelli biondi.

Un'iniziativa insolita e per molti discutibile, certo influenzata dai recenti fatti di violenza sulle donne in un Paese sempre più costretto a fare i conti con atteggiamenti e pratiche, anche sessuali, non propri della sua tradizione.