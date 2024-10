PHOTO



Un uomo si è barricato in una farmacia a Karlsruhe, in Germania, prendendo in ostaggio due clienti. La notizia è stata riportata da Fanpage. La polizia è ora impegnata in un'operazione per sventare il sequestro. Stando alle prime informazioni, gli ostaggi non sarebbero ancora riusciti ad uscire dall'attività commerciale e il sequestratore, su cui al momento non è stata fornita alcuna informazione, avrebbe chiesto un milione di euro per liberarle. L'area è stata transennata e le forze speciali sono sul posto per ripristinare la sicurezza. Secondo quanto riportato anche dalla stampa tedesca, la polizia è stata allertata intorno alle 16,45.