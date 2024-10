Il terrorismo islamico non lascia spazio alla pace e getta un'ombra cupa sulle nostre esistenze giorno dopo giorno.

Oggi è successo in Francia, i giorni scorsi in Germania, domani non sappiamo. Certo è che l'escalation di violenza portata avanti in Europa dai soldati del sedicente Stato Islamico è ormai inarrestabile e sempre più crudele.

Questa mattina, a Saint-Etienne de Rouvray, in Normandia (Francia), due uomini di religione islamica hanno fatto irruzione in una chiesa sgozzando il parroco e inneggiando allo Isis. Feriti tre ostaggi. Gli attentatori sarebbero due uomini francesi di Rouen che armati di coltello avrebbero preso cinque persone in ostaggio in una chiesa e ucciso il parroco 86enne.

Le nostre città, le piazze, i centri commerciali e ora anche i luoghi di culto sono presi di mira da un disegno criminale che non risparmia nessuno e violenta con disprezzo le basi della nostra società spazzando via la serenità del nostro quotidiano. Le autorità politiche e militari devono pur trovare un modo per affrontare il problema. Non sarà possibile farlo attendendo la prossima esplosione, il prossimo bagno di sangue, il prossimo attentato, la prossima strage, la prossima pugnalata al cuore dell'Occidente.