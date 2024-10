Un'inattesa disputa diplomatica è nata in queste ore dopo l'accordo di cooperazione culturale ed economica stretto dal comune ogliastrino di Lanusei con la città di Tskhinvali, capitale dell'Ossezia del Sud.

Il gemellaggio, fortemente voluto dal sindaco di Lanusei Davide Ferreli e dal dindaco di Tskhinvali Allan Alborova, è stato ufficializzato ieri sera dal Ministro degli Esteri sudosseto David Sanakoiev.

La disputa nasce dal fatto che all'Ossezia del Sud, regione georgiana autoproclamatasi repubblica nel 1991, il governo georgiano di Tbilisi non ha mai riconosciuto l'indipendenza.

L'unico Paese a riconoscere l'indipendenza alla regione è stata la Russia, in disaccordo con l'intera comunità internazionale.

Così, il ministero degli Esteri georgiano ha chiesto a Roma di "prendere le misure appropriate verso il municipio sardo", mentre l'ambasciatore georgiano in Italia, Kakha Sikharulidze, ha reso noto che Tbilisi "ostacolerà qualsiasi azione di autorità locali non concordate con Roma."