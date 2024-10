Governo, Parlamento e Unione Europea sono al lavoro per far fronte alla crisi energetica, nel secondo giorno di chiusura delle forniture da parte di Gazprom attraverso il gasdotto Nord Stream.

Il prezzo del gas scende a 240 euro ma l'Eni si attende una riduzione del 25% del gas in arrivo dalla Russia: attese in consiglio dei ministri indicazioni sul piano di risparmi da parte del ministro Cingolani, mentre è già stato firmato il decreto che proroga lo sconto sulla benzina e si pensa ad un altro provvedimento ad hoc. In arrivo misure di emergenza dall'Ue.

L'inflazione vola all'8,4%: mai così alta da 36 anni. La Cgil chiede misure urgenti per tutelare salari e pensioni, mentre tra i partiti in campagna elettorale è scontro sullo scostamento di bilancio e sulla tassazione degli extra profitti.