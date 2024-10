Si è tenuta a Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo, la conferenza finale del progetto "Cloe a closer Europe intitolata "From the crisis to the future”.

L’occasione è stata propizia per capire il futuro dell’Europa grazie al confronto con i rappresentanti di alcune nazioni, tra le quali Germania, Polonia, Grecia e Malta. Ai lavori hanno preso parte anche alcuni ragazzi di Mandas e, in rappresentanza dell’Anci Sardegna, Salvatore Masia.

Tra i temi trattati, quello della Brexit, dei migranti, dell’economia digitalizzata, della povertà e dei diritti dei cittadini. «Un’Europa che non piace più – ha dichiarato Masia-. Io penso che serva un'Europa molto diversa e verso questa direzione bisogna lavorare o sarà la fine. Soprattutto bisogna smettere di tentare di cancellare le identità nazionali. Questo, nella storia, ha sempre creato reazioni negative: è così sta avvenendo oggi in Europa. Dobbiamo integrarci non cancellarci».