In Francia due coppie volevano chiamare le figlie “Fraise” (Fragola) e “Nutella” ma il tribunale non gliel’ha permesso perché i nomi sono «in contrasto con l’interesse del bimbo».

Il primo caso risale al 24 settembre quando dei genitori parigini avevano deciso di chiamare la propria figlia «Nutella». Al momento della registrazione in comune però l’ufficiale dello stato civile, scettico, ha cercato di far cambiare idea alla coppia senza alcun successo informando così la Procura.

Il Tribunale della famiglia di Valenciennes ha stabilito che il nome scelto «è contrario agli interessi del bambino». «Nutella» è stata dunque ribattezzata «Ella». L’udienza si è svolta qualche settimana fa.

Un altro caso è quello di una coppia che voleva chiamare la figlia «Fraise» (fragola). Anche in questo caso il nome avrebbe potuto trasformarsi in «oggetto di presa in giro».

Nel corso di un’apposita udienza il nome, in accordo con i genitori, è stato cambiato in «Fraisine» (Fragolina), un antico nome.